Saviano, perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: muore un 50enne

SAVIANO (NA) – Tragedia nella notte a Saviano, dove un uomo di 50 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Sant’Erasmo, all’altezza del civico 40.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Nola, l’incidente si è verificato poco prima dell’arrivo dei soccorsi. Per cause ancora in corso di accertamento, il 50enne, residente in zona, stava percorrendo la strada in sella al suo scooter Honda SH quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo.

Dopo aver sbandato, il motociclo è andato a impattare violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’urto si è rivelato fatale: per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto.

I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali elementi utili alle indagini. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la salma è stata sequestrata e trasferita presso il Secondo Policlinico di Napoli, dove sarà sottoposta ad autopsia per chiarire ulteriormente le cause del decesso.

La comunità di Saviano si è risvegliata sotto shock per la tragica scomparsa del 50enne, vittima dell’ennesimo incidente stradale che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza sulle strade del territorio.

Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Nola.