MANOCALZATI. Nell’ambito della rassegna “Innamorati della Musica 2022”, arriva il concerto del Duo Nese – Orlando (Flauto e Pianoforte).

Sabato 5 novembre, alle ore 19,00 nella Sala delle Arti (Via Provinciale 89, Manocalzati, a 200 metri da Progress ad Atripalda), nell’ambito della rassegna autunnale “Innamorati della Musica” dell’Associazione Igor Stravinskyè previsto il concerto del Duo Nese – Orlando (Flauto e Pianoforte).

Il concerto dal titolo “Sonate e Fantasie” proporrà un programma dedicato nella prima parte a Sonate di Bach, Devienne e Donizetti, e nella seconda parte Fantasie su Opere famose quali la Carmen di Bizet e il Rigoletto e Traviata di Verdi rivisitate per flato da Borne e Devienne.

GiuseppeNese è considerato uno dei flautisti italiani più interessanti della sua generazione. E’ nato ad Essen (Germania) ed ha compiuto gli studi musicali in Italia diplomandosi con il massimo dei voti sotto la guida di Edda Silvestri. Si perfeziona in Svizzera presso il Conservatorio di Winterthur sotto la guida del M° C. Klemm conseguendo il “Konzert-Diplom. Ha seguito le Masterklass di A. Blau, M. Larrieu, A. Persichilli, K. Pasveer, K. Stockhausen, n. Eidler, Y. Diaz.

Ha tenuto concerti da solista in Italia e all’estero (Oman, Romania, Etiopia, Russia, Svizzera, Austria, Germania, Spagna, Francia, Repubblica Ceca, Turchia, Giappone, Belgio, Polonia, etc.); ha effettuato registrazioni radiotelevisive per la RAI, la Radiotelevisione Rumena, Rai International, la Radio televisione Etiopica, la radio di stato Russa.

Vanta prestigiose collaborazioni come quella con i flautisti Peter-Lukas Graf, A. Persichilli e D. Milozzi, il gruppo “I FIATI di Roma”, il Trio Haydn, Il Trio Italiano Barocco, Quartetto Ensemble, Nuovo Trio Weber, Il Trio Pleyel, Europe Trio.

Membro di giurie in concorsi nazionali ed internazionali è regolarmente invitato a tenere corsi musicali estivi da numerose istituzioni musicali in Italia ed all’estero (Russia, Spagna). Ha inciso per Megaride ed attualmente insegna al Conservatorio di Musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani.