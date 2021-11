Joe Biden. “Peto” al Cop26 davanti ai grandi della terra

Non c’è pace per Joe Biden. Il Presidente degli Stati Uniti D’America ribattezzato “Sleepy Joe” da Donald Trump per i sonnellini passati alle cronache di tutto il mondo durante il discorso di apertura con i grandi della terra e per l’ancor più famosa catalessi mentre il suo ospite alla Casa Bianca il Primo Ministro israeliano Bennet, parlava con enfasi dell’impegno per la crisi in Afghanistan facendosi scappare un sorriso sornione una volta accortosi dell’ addormentamento del suo interlocutore.

Questa volta però, a destare scalpore non è stato un sonnellino bensì un “peto” lungo e rumoroso. Così lo ha descritto Camilla Parker Bowles, presente insieme al consorte Principe Carlo e al primo ministro britannico Boris Johnson alla “performance presidenziale durante il recente Cop26 in presenza dei grandi della terra.

I tabloid inglesi stanno rimbalzando la notizia soffiata da una scioccata Camilla che pare non far altro da giorni che parlare dell’accaduto.

Insomma, dopo il doloroso ritiro americano dall’Afghanistan, Sleepy Joe Biden non ha fatto molto per recuperare credibilità agli occhi del mondo. E soprattutto, a far “rumore”, non sono state di certo le due dichiarazioni…

Felice Sorrentino

