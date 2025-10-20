Integratori alimentari, un mercato da numeri imponenti: i prodotti più richiesti e i consigli per risparmiare

Il mercato degli integratori è più che florido in Italia: come evidenziato dai dati della società analitica Iqvia, lo scorso anno il giro d’affari legato a questi prodotti è cresciuto del 5,5% rispetto al 2023, arrivando all’eccellente risultato di 5,2 miliardi di euro di fatturato.

Con le vitamine e i supplementi per il benessere dell’apparato digerente che guidano le vendite, il comparto degli integratori ha nel nostro Paese un successo trasversale; nonostante questo, si possono riscontrare numeri particolarmente interessanti tra gli over 60, molto attenti a mantenersi in salute.

Sul tetto d’Europa per quanto riguarda il fatturato del settore e all’avanguardia a livello mondiale dal punto di vista della ricerca, l’Italia si contraddistingue per un target che si approccia all’acquisto degli integratori in maniera sempre più consapevole.

Prima di procedere, infatti, è abitudine diffusa chiedere consiglio a professionisti autorevoli come il medico e il farmacista.

Molto alta è anche l’attenzione alla qualità dei canali di acquisto: le farmacie online, che hanno ottenuto l’autorizzazione a vendere dopo uno specifico iter, sono non a caso molto richieste.

Un altro motivo per cui sono apprezzate è la possibilità, importantissima al giorno d’oggi, di risparmiare.

Orientarsi verso canali ufficiali quando si acquistano integratori è fondamentale per la tua sicurezza (gli integratori, pur non essendo farmaci, hanno comunque impatto sull’equilibrio fisico).

L’Italia è un’eccellenza mondiale in diversi ambiti e il caso degli integratori lo dimostra chiaramente non solo dal punto di vista dei numeri, ma anche per quanto riguarda l’impegno nel campo della ricerca e dello sviluppo, fortemente orientati all’elaborazione di ingredienti in grado di rispondere rapidamente alle tendenze del momento.

In questo periodo, tra i filoni che vanno per la maggiore rientra quello dei prodotti naturali e plant based.

Come è chiaro, la sostenibilità è un cardine di massima rilevanza e a ricordarlo ci pensa anche la tendenza dei packaging realizzati con materiali riciclati e riciclabili.

Da citare è anche il crescente focus verso la personalizzazione dell’offerta, che vede nei dati delle vendite online un asset molto prezioso, a partire dal quale le aziende possono sviluppare prodotti in maniera estremamente mirata, utilizzando ingredienti innovativi come i probiotici di ultima generazione e gli estratti vegetali certificati.