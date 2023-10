Il Premio Cimitile a Palazzo Reale di Napoli, nella rassegna Campania Libri Festival, per il convegno “La narrativa specchio dei tempi.

Si terrà Sabato 7 Ottobre alle ore 17.00 presso il Palazzo Reale, Sala Fiamma, Piazza del Plebiscito 1, Napoli, nell’ambito della rassegna Campania Libri Festival della lettura e dell’ascolto, il convegno “La narrativa specchio dei tempi. L’inedito protagonista, in 28 anni laureati 28 scrittori”, durante il quale sarà presentato il romanzo “La strategia dell’attenzione” di Marco Ponzi – Guida Editori

Il romanzo ambientato nel 2050, in un’Italia distopica, stravolta da rivoluzioni culturali e tecnologiche, un’avvocata e uno psicanalista indagano sulle proprie vicende familiari, scoprendo segreti rimasti sepolti per decenni. Una storia in cui passato e destino si intrecciano inesorabilmente. Un viaggio fisico e mentale dove amore, ricerca e accettazione di sé uniscono persone estranee tra loro. Il titolo è un invito all’attenzione: nella scrittura, nella lettura, e nell’azione.

Il manoscritto è risultato vincitore della sezione inedita di narrativa della XXVIII edizione del Premio Cimitile 2023 che si è svolta il 17 Giugno a Cimitile – Na, la rassegna letteraria nazionale che crea un trait d’union tra l’arte e la scrittura e che ogni anno, nello splendido complesso delle Basiliche Paleocristiane, premia uno scrittore emergente non solo con il Campanile d’Argento, tradizionale emblema del Santuario martiriale di San Felice, ma con la pubblicazione del testo per le pagine d’autore della centenaria casa editrice Guida di Napoli, dando la possibilità ad autori emergenti di vedere pubblicata la propria opera. In 28 anni il Premio Cimitile ha laureato 28 scrittori.

Alla serata del 7 Ottobre a Napoli, saranno presenti Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Diego Guida, Editore; Diego De Silva, Scrittore; Marco Ponzi, Scrittore.

Coordinerà: Ermanno Corsi, Giornalista, Scrittore, Presidente del Comitato scientifico del Premio Cimitile.