Il Carnevale di Palma Campania: gioia e tradizione con gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Russo”

A Palma Campania, l’atmosfera festosa del Carnevale ha preso il sopravvento, con le maschere che colorano le strade della città e attirano migliaia di visitatori. Ma una sfilata in particolare si distingue per la sua originalità e il suo calore: quella dei giovanissimi alunni dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Russo”, in particolare gli alunni della Scuola primaria dí Pozzoromolo e scuola primaria di via Macello

Il prossimo giovedì 8 febbraio 2024, alle ore 16, sarà un momento speciale per la comunità, poiché i protagonisti della sfilata saranno proprio questi ragazzi, accompagnati dalla vivace banda musicale del liceo musicale I.S.I.S. ROSMINI. La loro presenza porta freschezza e vitalità alla tradizione del Carnevale di Palma Campania.

Lungo via Trieste, gli allievi dell’istituto sfileranno con entusiasmo, portando con sé l’energia contagiosa della gioventù. Ma non sarà solo una semplice sfilata: come vuole la tradizione, essi faranno una messa in scena sul palco della fondazione del carnevale palmese, seguendo le orme dei grandi.

La partecipazione degli studenti è resa ancora più significativa dall’accompagnamento della dirigente Enza D’Agostino, che con il suo sostegno e la sua guida incoraggia i ragazzi a esprimersi e a vivere pienamente questa festa così radicata nella cultura locale.

Il Carnevale di Palma Campania si arricchisce così di nuova linfa, grazie alla partecipazione attiva e alle energie fresche degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Russo”, confermando che la tradizione, quando abbracciata con passione e creatività, continua a vivere e a rinnovarsi attraverso le generazioni.