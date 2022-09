Guida pratica per un soggiorno ad Ischia

Quando si deve soggiornare ad Ischia bisogna valutare quale località scegliere per fare una vacanza che rispecchi i propri bisogni e necessità. L’isola di Ischia, infatti, è grande e ogni località presenta delle specifiche prerogative, rispondendo alle esigenze di specifiche persone dalle famiglie fino ai gruppi di amici, oppure delle coppie.

Il primo fattore che bisogna considerare, dunque, quando si sceglie di soggiornare in una delle località di Ischia è valutare qual è la zona che risponde di più al tipo di vacanza che si vuole organizzare. Se preferite uscire la sera e trovare posti in cui divertirvi, oppure se preferite un luogo tranquillo dove rilassarvi e andare semplicemente al mare.

Scopriamo insieme in questa guida quali sono le migliori località ad Ischia e come scegliere la struttura più idonea e accogliente!

Le principali località di Ischia: dove soggiornare

Come accennato, ogni località presenta delle caratteristiche specifiche che rendono la propria vacanza ad Ischia in linea con desideri e necessità. Vediamo insieme le principali mete da considerare.

Ischia Porto

La prima località da prendere in considerazione è sicuramente Ischia Porto, con bar, ristoranti, negozi e locali. Qui si concentra tutta la vita notturna. Ischia Porto permette di raggiungere tutte le principali città ischiane e a piedi si possono visitare anche il Castello Aragonese e Ischia Ponte. Questa è la città più indicata per i gruppi di amici, i giovani e le persone che devono fare un soggiorno breve.

Ischia Ponte

Questo è un borgo caratteristico animato e collegato a Ischia Porto mediante un corso che viene chiuso al traffico in serata. Ischia Ponte è un po’ decentrato rispetto alle rotte di autobus più frequenti. Per questo motivo, la soluzione migliore è prenotare un’auto o una moto a noleggio. Il luogo è ideale per chi vuole soggiornare in una zona non caotica e desidera vivere la vacanza in una zona molto caratteristica.

Casamicciola Terme

Questa è la zona perfetta per chi ama fare le terme. Infatti, in questo comune sono frequenti le strutture termali ma non solo. Questa presenta anche un lungomare accogliente, spiagge, negozi, ristoranti e un mare con fondali bassi che sono ideali per chi ha dei bambini. Casamicciola Terme è ideale per chi vuole fare le terme e per le famiglie.

Lacco Ameno

Il comune è piccolo ma offre tantissime strutture termali e hotel lussuosi. Si affaccia su un lungomare accogliente con spiagge tranquille e la possibilità di rilassarsi durante una passeggiata serale.

Forio D’Ischia

Il comune dell’Isola che presenta il maggior numero di abitanti è sicuramente Forio d’Ischia. Questo comune offre tantissime attrazioni da vedere, visitare e scoprire. Inoltre, tra le sue attrazioni principali c’è proprio la spiaggia e il mare. Questa località è ideale sia per i giovani sia per le coppie con bambini piccoli e ragazzi adolescenti. Inoltre, si presenta ideale per chi cerca una vacanza fatta di terme, mare, escursioni e passeggiate.

Barano

Chi ama il verde non può che scegliere Barano come meta. La località permette di unire sia il mare sia la campagna. Soggiornare in questa zona dell’isola vuol dire anche poter fare trekking nei percorsi vicino alla spiaggia.

Sant’Angelo

Infine, per chi vuole fare una vacanza all’insegna della tranquillità il borgo di Sant’Angelo è sicuramente la soluzione migliore. Il borgo si presenta molto tranquillo ed è anche completamente pedonale. Un po’ appartato rispetto al resto dell’Isola è perfetto per chi vuole fare una vacanza molto rilassante.

Come scegliere l’hotel migliore a Ischia

Una volta scelta la località scegliere l’hotel migliore a Ischia sarà davvero molto più semplice e tranquillo.

Esistono tantissimi alberghi a Ischia tra i quali poter scegliere. Se cercate servizi all inclusive la soluzione perfetta è scegliere una struttura a cinque stelle magari con piscina e con servizio ristorante.

Se invece preferite esplorare l’isola allora un B&B si presenta ideale per riuscire a gestire la vacanza in modo ottimale. Infine, sono presenti innumerevoli strutture pensate appositamente per accogliere le famiglie con bambini, molto vicine alla spiaggia.