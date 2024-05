Gomme auto, il futuro è online: come si sviluppa l’e-commerce di settore

Lo shopping online è ormai un’abitudine consolidata per milioni di italiani; non stupisce, quindi, come nel 2023 il fatturato dell’e-commerce in Italia abbia raggiunto gli 80 miliardi euro, a fronte di una crescita del 27%, come riporta uno studio condotto dalla Casaleggio Associati. I dati sono stati presentati nel corso della XVIII edizione del convegno “Ecommerce Italia”, che si è tenuto il 10 aprile scorso a Milano.

“La particolare situazione della nostra penisola tuttavia vede i clienti italiani molto propensi all’acquisto online“, si legge su ecommerceitalia.info; in aggiunta, rileva l’indagine di mercato, “il 44,9% degli utenti online in Italia dichiara di utilizzare Internet per cercare prodotti e brand e il 90,4% ha visitato siti di shopping nell’ultimo mese“. In sostanza, quindi, gli utenti italiani tendono a far sempre più spesso i propri acquisti online o, in alternativa, a ‘visitare’ i negozi online per raccogliere informazioni o comparare i prezzi di vendita al dettaglio. “Il 47,1% degli utenti fa acquisti online con cadenza settimanale e la percentuale sale al 62% se consideriamo l’acquisto sia di beni che di servizi e prendiamo come riferimento l’intero anno“, sottolinea la Casaleggio Associati.

L’e-commerce degli pneumatici

Fisiologicamente, la crescita dell’e-commerce si estende a tutte le categorie merceologiche, sebbene con gradi di penetrazione differenti. L’evoluzione delle abitudini di consumo riguarda, quindi, anche gli pneumatici di ricambio per auto e moto. I canali digitali stanno acquisendo un ruolo sempre più significativo per le dinamiche di settore, anche in virtù della progressiva integrazione con quelli fisici. La netta distinzione tra in-shop e on-line va facendosi via via più sfumata; di conseguenza, le dinamiche che portano all’acquisto del prodotto finale si fanno più complesse. In passato, ad esempio, si utilizzavano i negozi digitali quasi esclusivamente come dei semplici cataloghi, per farsi un’idea del prezzo migliore sul mercato e poi scegliere il prodotto da comprare in un punto vendita fisico. Oggi, invece, può accadere anche il contrario.

Il merito è anche dei tanti shop specializzati che, oltre ad offrire un vasto catalogo merceologico, mettono a disposizione degli utenti servizi di assistenza pre e post vendita. Un esempio, in tal senso, è rappresentato da Euroimportpneumatici (il cui sito web è visitabile all’indirizzo https://www.euroimportpneumatici.com), che propone ai propri clienti il montaggio degli pneumatici acquistati online da parte di officine convenzionate.

Perché comprare gomme online

Il fattore che più di ogni altro spinge gli utenti a cercare online i prodotti di proprio interesse è la possibilità di risparmiare. I rincari dell’ultimo biennio hanno fatto aumentare anche i prezzi al dettaglio degli pneumatici; di conseguenza, l’aspetto economico ha assunto ulteriore importanza per gli utenti finali.

L’e-commerce di settore, da questo punto di vista, offre concrete possibilità di risparmio; come sottolineato da uno studio condotto da Idealo nel 2023, circa il 75% delle offerte più vantaggiose arriva da shop online italiani. In aggiunta, facendo leva sulla comparazione dei prezzi al dettaglio, si concretizza l’opportunità di spendere effettivamente meno rivolgendosi ai rivenditori specializzati che utilizzano canali digitali (almeno per alcune tipologie di pneumatico).

Va inoltre tenuto presente che quello delle gomme di ricambio è un mercato peculiare, caratterizzato da una certa stagionalità; l’offerta e le vendite tendono ad aumentare a ridosso dei periodi di ‘tolleranza’ previsti dalla normativa per la sostituzione degli pneumatici stagionali (estivi ed invernali). Pertanto, le offerte migliori, dal punto di vista economico, si concentrano in ‘bassa’ stagione, quando la domanda diminuisce fisiologicamente e i rivenditori possono aver bisogno di smaltire le scorte di magazzino.

Più in generale, l’e-commerce garantisce tutti i vantaggi dello shopping online: visionare agevolmente un catalogo completo (verificando l’eventuale disponibilità di un prodotto in particolare) e procedere all’eventuale acquisto in qualsiasi momento, ricevendo gli pneumatici direttamente a casa (o presso un’officina convenzionata).