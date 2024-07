Gaming: le tematiche più incredibili per i videogiochi

Il mondo dei videogiochi è molto più vasto di quanto si potrebbe pensare. Non si trovano soltanto titoli appartenenti alla categoria dello sport, dell’avventura o dei rompicapo, in quanto basta effettuare una piccola ricerca per notare come nel tempo siano state affrontate tematiche molteplici, includendo pertanto tantissimi scenari. Queste diverse ambientazioni possono interessare tutte le tipologie di gaming, dai browser game alle slot machine, anche al di là dei classici videogame per console. In un blog di notizie sul mondo dei giochi online si parla infatti di giochi molto diversi. Gli sviluppatori al servizio dell’intrattenimento virtuale mirano d’altronde a soddisfare quanti più target di utenti possibili.

Volendo raggruppare i videogiochi per argomento, uno dei primi che salta all’occhio è sicuramente il fantasy, che fa sì che personaggi e ambientazioni possano includere volentieri elementi fantastici e si possa ricorrere alla magia. A rientrare in questa cerchia sono svariati titoli e soprattutto numerose saghe, come quella riferita alla celebre e lunghissima epopea di “The Legend of Zelda”, che prese il via sul Nintendo Entertainment System verso la fine degli anni ‘80, sfornando capitoli a ripetizione che vengono pubblicati ancora oggi. Naturalmente, anche i titoli ispirati alla saga cinematografica di Harry Potter, il maghetto più famoso della letteratura, rientrano nel genere fantasy.

Non mancano i videogiochi di guerra, che si propongono di far conoscere ai giovani giocatori le dinamiche belliche e le più grandi strategie che hanno permeato alcuni degli eserciti più importanti della storia. Non sempre questo tipo di giochi è collocato comunque in qualche periodo preciso. A far parte di questa categoria è anche la serie di “Call of Duty” che proprio nel 2024 vedrà l’uscita di un nuovo capitolo, per uno degli sparatutto indubbiamente più iconici di sempre. Una serie che ha stravolto anche la concezione del gaming online, dato che permette di giocare in squadra insieme ad altri utenti per eliminare la formazione avversaria.

Anche i videogiochi a tema mitologico contengono però diversi elementi e aspetti in comune con quelli di guerra. Non sono pochi i titoli ispirati alle classiche figure dell’Olimpo. Anche in questo caso si può citare qualche saga molto famosa, come “God of War”. Di tutt’altro tenore sono invece i videogiochi horror, che hanno come protagonisti vampiri, fantasmi o creature simil-demoniache. Non si tratta per forza di giochi vietati al di sotto di una certa età. Di questa categoria fa parte infatti anche “Luigi’s Mansion”, storico titolo per Nintendo Gamecube che provò ad accendere i riflettori sul fratello di Super Mario, eterna mascotte della “grande N”.

E se si vuole provare a unire un po’ di tutto? Si può tranquillamente. La tematica del “crossover” è una delle più apprezzate proprio perché permette l’incontro di personaggi appartenenti ad universi narrativi differenti. Si pensi ad “Alien vs. Predator”, “Capcom Versus”, “Kingdom Hearts” o “Jump Force”. Insomma, se si vuole approcciare per la prima volta alla sfera videoludica, è davvero difficile non riuscire a trovare un argomento che incontri i propri gusti. Il mercato dei videogame è in continua espansione e le software house sono sempre più attente alle richieste degli utenti, di conseguenza molti titoli vengono prodotti anche su espressa richiesta dei fan.