Forino(Av): Successo del. volume di Daniele Biondi “L’ Arte del Gusto Popolare Forinese e le Sue Antiche Ricette “. Devoluti 532.00 euro alla Ricerca TELETHON. L’ Autore Ringrazio la Gente di Forino e il mio Sponsor Ufficiale Dott. Basile per questo importante risultato

E’ andato letteralmente a ruba, il libro “ L’ Arte del Gusto Popolare Forinese e le sue Antiche Ricette ” dello scrittore e giornalista forinese Daniele Biondi. Settanta le copie stampate che si sono volatilizzate in venti giorni. Di questo e’ lo stesso scrittore a parlarcene” Sono davvero felice del grandissimo riscontro avuto con la pubblicazione di questo libro. Un risultato che va oltre ogni rosea aspettativa con ben 532.00 Euro raccolti per la fondazione Telethon. In questi casi, sono sicuramente i ringraziamenti di rito che la devono fare da padrone. Ed io primis, li voglio esprimere alla Gente di Forino che ancora una volta ha creduto in me acquistando con modica offerta il mio volume , nonché al mio Editore Dottor Raffaele Basile e la BIP EDIZIONI che hanno finanziato il 70% dello stesso volume. Alla stessa maniera a mia Moglie Annalisa che in questi anni, ha seguito passo passo il mio lavoro spingendomi senza remore all’ attuale pubblicazione.Un ringraziamento che va ben oltre tale parola, va senza dubbio alla fondazione Telethon in tal caso al Coordinatrice locale Signora RAFFAELINA PERROTTI nonche’ all’ esimio dottor Annunziata Agostino responsabile Telethon Avellino e Benevento che, mi hanno offerto la possibilita’ di devolvere il ricavato del libro a tale nobile fondazione. In tal caso sono io che devo ringraziare loro, si perche’ tra le tante mie pubblicazioni questa , che era per me, gia’ tanto sentita, ora e’ diventata ancor piu’ tale, sapendo che anche una stilla guadagnata e donata tramite il mio libro alla ricerca potrebbe essere utile a salvare vite umane , per lo scrivente e’ davvero qualcosa di indescrivibile e che emoziona il cuore. Ed infine , un ossequioso salamelecco e sconfinato grazie, a tutte le 70 persone che hanno voluto omaggiare la mia persona con l’acquisto di questo libro. Li abbraccio affettuosamente una per una. Si perche’ ” L’ Arte del Gusto Popolare Forinese e le Sue Antiche Ricette ” è diventata la loro storia, e’ diventata storia di amore e solidarieta’, perche’ ognuno di questi 70 piccoli gesti solidali, potranno diventare domani un grandissimo gesto verso coloro i quali, cercano vita nella loro vita. E’ tutto questo , potra’ avere lumicino di speranza, solo grazie alla Ricerca Telethon. Grazie a tutti , amici, parenti e conoscenti di Forino. E credo che anche quanto riportato avrà nel generazioni che ci succederanno il loro benevolo compiacimento verso noi tutti forinesi, verso la nostra Forino, verso Fondazione Telethon . Con affetto Daniele Biondi”.