“Esperienza unica al Museo del Calcio: un viaggio nella storia del calcio mondiale”

Il calcio è più di uno sport, è una passione che unisce milioni di persone in tutto il mondo. Per celebrare questa passione unica e irripetibile, il Museo del Calcio, gestito con cura dalla Fondazione Fioravante Polito in onore di Andrea Fortunato. All’interno di questo luogo magico, gli amanti del calcio avranno l’opportunità di immergersi nella storia di questo sport indimenticabile, attraverso una collezione straordinaria di maglie indossate da alcuni dei più grandi campioni di sempre. Tra queste, spiccano i capolavori di Maradona, Del Piero, Baggio, Guardiola, Totti, Messi, Ronaldo, Antognoni, Ribery, Kakà, Figo, Osimhen, Immobile e molti altri ancora. Ma il Museo del Calcio non si limita a celebrare le gesta dei singoli campioni. È anche un tributo alle grandi squadre e alla storia che hanno plasmato il calcio nel corso degli anni. Troverete, infatti, una sezione dedicata alla storia di Feola, alla gloriosa Salernitana, al mitico Napoli e alla leggendaria maglia del grande Torino. Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire la storia della Nazionale Italiana attraverso le maglie di veri e propri eroi come Zoff, Scirea e Gianni Rivera, che hanno contribuito a scrivere pagine indelebili nella storia del calcio italiano. “Con il Museo del Calcio vogliamo offrire agli appassionati un’esperienza unica, che li immerga completamente nella magia di questo sport straordinario”, ha dichiarato il Davide Polito Presidente della Fondazione Fioravante Polito. “Siamo estremamente orgogliosi di poter condividere con il pubblico questa straordinaria collezione e di poter celebrare insieme la bellezza e l’emozione del calcio”.