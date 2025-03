Curiosità di Serie A tra statistiche, record e miti

Il calcio italiano è ricco di curiosità che vanno ben al di là dei record e delle statistiche, perché sono tantissimi i miti e le leggende che arricchiscono il mondo del pallone, da sempre un contesto letterario pieno di aneddoti e storie straordinarie.

quando si innescano i dibattiti sulle pagine social specializzate o semplicemente in giro con gli amici, ecco che subentra la competizione a chi ne sa di più.

Un barista consiglia Sneijder a Moratti

Questa è una delle curiosità più impossibili, eppure nel 2009 è andata veramente così. Il Presidente dell’Inter Moratti si trovava in vacanza a Forte dei Marmi, era in un bar a rilassarsi quando ha ricevuto un consiglio che ha cambiato la storia dell’Inter.

Il barista gli consigliò con tono convinto di comprare Sneijder, perché la rosa aveva bisogno di un calciatore di spinta centrale. La persuasione del barista, spinse Moratti a chiedere a Mourinho cosa ne pensasse: “magari”, rispose il portoghese.

Mourinho è l’unico che ha vinto tutti i tornei UEFA

Il Grande Mou ha vinto la Champions con Inter e Porto, l’Europa League con il Manchester United e sempre il Porto, mentre la Conference League l’ha vinta con la Roma, superando Guardiola e Benitez che non hanno mai vinto tutte e tre le competizioni.

Thiago Motta il secondo peggiore di tutti i tempi alla Juve dopo 29 giornate

Dopo 29 giornate di Serie A 2024/2025, Thiago Motta ha messo in cassaforte 52 punti con la Juve. Negli ultimi 15 anni è il secondo peggiore di tutti i tempi, soltanto Del Neri ha fatto peggio di lui nella stagione 2010/2011, mettendo in cassaforte nei primi 29 match soltanto 42 punti.

Ranieri a oltre 90 match con la Roma

In conferenza stampa Claudio Ranieri è stato stuzzicato da un giornalista, che gli ha ricordato che ha raggiunto quota 90 match con la Roma, ma che per arrivare a 100 servirebbe l’anno prossimo. L’allenatore l’ha subito bloccato con un secco “non fate i furbi, so dove volete arrivare”.

I record all time di Totti in Serie A

Francesco Totti ha fissato diversi record assoluti in Serie A, diventando il calciatore che ha segnato 250 gol con una sola squadra, secondo nella classifica eterna dei bomber soltanto a Silvio Piola. Tra i record di Totti ci sono anche 71 rigori segnati, ma detiene anche il record di rigori sbagliati: 17. Il bello del calcio, alcune volte, è davvero paradossale.

Le frasi del Trap

Tra le sue frasi più famose c'è "non dire gatto, se non c'è l'hai nel sacco", "i calciatori sono liberi di fare quello che dico io", ma anche "io non sono anziano, sono antico, i mobili antichi sono i più pregiati".