CIMITILE. Ottima riuscita dell’evento “Voci oltre il silenzio” dedicata alla prevenzione della violenza di genere

Si è svolto venerdì, presso la Sala Consiliare delle Basiliche Paleocristiane, l’incontro dibattito “Voci oltre il silenzio: dalle storie del passato al futuro del presente”, organizzato in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione da parte della cittadinanza, confermando l’attenzione e la sensibilità del territorio nei confronti di un tema di primaria rilevanza sociale. L’incontro è stato caratterizzato da interventi professionali, testimonianze e momenti di riflessione che hanno contribuito a promuovere una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere.

La serata è stata ulteriormente valorizzata dalla presenza di contributi artistici, performance culturali ed esposizioni dedicate alla figura femminile, alla resilienza e al superamento della violenza. Elementi che hanno permesso di affrontare l’argomento attraverso un linguaggio plurale e inclusivo, favorendo un dialogo aperto e coinvolgente.

L’Amministrazione Comunale esprime piena soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e rinnova il proprio impegno nel sostenere percorsi di sensibilizzazione, prevenzione e promozione della parità, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di violenza e di rafforzare i valori del rispetto e della dignità della persona.