Cimitile entra nell’élite nazionale: la Sagra degli Gnocchi Cimitilesdi ottiene il marchio “Sagra di Qualità”

Un traguardo storico per l’Area Metropolitana di Napoli: è la prima manifestazione del territorio a ricevere il prestigioso riconoscimento dall’UNPLI.

CIMITILE (NA), 29 Dicembre 2025 – Il 2025 si chiude con una notizia straordinaria per la comunità di Cimitile e per l’intera tradizione gastronomica campana. La Sagra degli Gnocchi Cimitilesi è stata ufficialmente insignita del titolo di “Sagra di Qualità”.

Il riconoscimento, comunicato ufficiosamente lo scorso 19 dicembre dalla commissione nazionale, arriva dopo l’attenta valutazione effettuata dagli ispettori dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) durante l’ultima edizione. Si tratta di un primato assoluto: la Sagra

degli Gnocchi è infatti la prima realtà in tutta l’Area Metropolitana di Napoli a superare i rigorosi standard richiesti per questo marchio di eccellenza.

La cerimonia a Roma

L’ufficialità e la consegna formale del marchio avverranno nel mese di marzo 2026. La delegazione cimitilese sarà ospite a Roma per la premiazione nazionale, che culminerà con il prestigioso ritiro del riconoscimento presso il Senato della Repubblica Italiana, a testimonianza

del valore culturale e sociale dell’evento. Il valore del lavoro di squadra Questo traguardo non è solo un premio alla qualità del prodotto, ma alla dedizione di un intero gruppo.

“Un doveroso ringraziamento va a tutti i volontari che, con passione e sacrificio, si prodigano ogni anno per la perfetta riuscita della manifestazione. Senza il loro supporto e il contributo fondamentale degli sponsor, che hanno creduto nel progetto in tutti questi anni, questo

risultato non sarebbe stato possibile.” Appuntamento al 2026 Con l’orgoglio di questo nuovo titolo, l’organizzazione è già al lavoro per onorare al meglio il marchio di qualità. L’invito è esteso a tutti per la XXXVIII Sagra degli Gnocchi Cimitilesi, che si terrà nei giorni 10, 11 e 12 luglio 2026. L’occasione è gradita per augurare a tutta la cittadinanza e ai sostenitori un sereno e felice Anno Nuovo.