AVELLA. Al via la 3ª Edizione della “CAMPOPIANO CUP A8” – Calciotto Over 35: la sfida continua!

Campopiano (NA) – Dopo il grande successo della scorsa stagione, culminato con la vittoria della F.d.g. Home, riparte l’adrenalina e la passione per il Campionato di Calciotto Over 35 – “Campopiano Cup A8”, giunto ormai alla terza edizione.

Un torneo che, anno dopo anno, si è affermato come uno degli appuntamenti sportivi più attesi della zona, unendo agonismo, divertimento e grande spirito di gruppo.

Tre trofei in palio e un sogno chiamato “El Triplete”

Anche in questa stagione, il format resta quello collaudato che ha entusiasmato tifosi e giocatori: Campionato, Coppa Italia Campopiano e Supercoppa Campopiano.

In palio, oltre ai trofei collettivi, ci saranno anche numerosi riconoscimenti individuali per i protagonisti del torneo:

Premi previsti:

1ª e 2ª Classificata del Campionato

1ª e 2ª Classificata della Coppa Italia Campopiano

Miglior Giocatore della stagione

Miglior Portiere

Capocannoniere del torneo

A rendere tutto ancora più affascinante ci sarà il prestigioso Trofeo “El Triplete”, destinato alla squadra capace di conquistare Campionato, Coppa e Supercoppa nello stesso anno. Un’impresa finora mai riuscita, ma che fa già sognare molte formazioni partecipanti.

Iscrizioni gratuite e regolamento chiaro

Il torneo, riservato a squadre composte principalmente da calciatori Over 35, prevede iscrizione gratuita.

Ogni formazione dovrà presentare una lista di almeno 8 giocatori (massimo 14), composta da:

12 atleti Over 35 (sono considerati tali anche i nati entro il 31 agosto 1991);

1 atleta Over 30 non tesserato FIGC in categorie superiori alla Seconda Categoria o C1 Calcio a 5;

1 portiere Over 16, che potrà giocare solo in quel ruolo.

La lista potrà essere integrata durante la stagione, ma ogni nuovo inserimento sarà vincolato alle finestre di calciomercato.

Alla documentazione andrà allegata la copia del documento d’identità del rappresentante di squadra e la dichiarazione di presa visione del regolamento.

Quote, cauzione e fair play

È prevista una quota tesseramento di 6 euro per atleta, mentre non è richiesta alcuna quota d’iscrizione.

Le squadre dovranno però versare una cauzione di 50 euro, pari al costo di una partita, che verrà restituita a fine campionato salvo assenze ingiustificate.

Un piccolo contributo per garantire serietà, rispetto del calendario e regolarità del torneo, elementi fondamentali per il successo della manifestazione.

Calendario e comunicazioni

Le partite si disputeranno dal lunedì al venerdì presso il Centro Sportivo Sporting Campopiano.

Ogni squadra potrà indicare due giorni di preferenza per le gare, con orari scelti insieme al Comitato Organizzatore (C.O.), che cercherà di soddisfare le esigenze di tutti per l’intero girone di andata e ritorno.

Le comunicazioni ufficiali saranno trasmesse tramite il gruppo WhatsApp dei rappresentanti di squadra e pubblicate anche su piattaforme online dedicate al torneo.

Info e contatti

Per iscrizioni e ulteriori informazioni:

Numero dedicato: 324 8057130 (Giuseppe)

Il ritorno di una grande passione

La “Campopiano Cup A8” non è solo un torneo, ma una vera e propria celebrazione del calcio amatoriale, dove la voglia di competere si mescola alla passione e all’amicizia.

Con la F.d.g. Home pronta a difendere il titolo e molte squadre decise a interromperne il dominio, la stagione 2025/26 promette emozioni, spettacolo e tanto bel calcio.

Chi riuscirà a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro e magari realizzare il sogno del Triplete Campopiano?

Lo scopriremo presto, sotto i riflettori dello Sporting Campopiano, dove la magia del calciotto Over 35 sta per ricominciare.