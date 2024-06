Antonio Preziosi ritorna con il nuovo brano “Estranei”

Pubblicato con l’etichetta discografica Orangle Records e distribuito da Virgin Music/Ingrooves, “Estranei” arriva a sette mesi di distanza dall’ultimo brano “Un altro giro di giostra”. Reduce dall’album “Stand-Up Comedy”, il cantautore, rapper e tarologo irpino ritorna con un nuovo brano che mescola sonorità rap, pop-punk e indie-rock.

Il brano è stato prodotto da Luigi Cervellini, in arte Louis Littlebrain, e registrato, missato e masterizzato presso Mood Records da Raffaello Pisacreta. I cori e l’interpretazione della lettera presente nel brano sono a cura di Alessia Goione. La copertina è stata realizzata da Rigatipografica.

“Estranei” è tratto da una storia vera: la mia. La copertina del singolo raffigura “L’Appeso” dei tarocchi, dodicesima carta degli arcani maggiori. Nel mio caso rappresenta la mia uscita da una relazione tossica e la consapevolezza di accogliere il cambiamento, perché tutto è sempre in continuo mutamento, anche se non sembra. Inoltre, il titolo “Estranei” si riferisce a quel momento in cui persone importanti per noi diventano perfetti sconosciuti. Oltre al rap e al punk rock, ho introdotto anche sonorità indie/britpop. Sono un grande fan dei Blur e di altre band del genere, che hanno ispirato la composizione di questo mio nuovo lavoro. È un brano romantico, energico e al contempo ballabile.

Antonio Preziosi nasce ad Avellino nel 1991 e si trasferisce a Roma all’età di 18 anni per proseguire gli studi in cinema, sceneggiatura e musica, iniziando parallelamente la carriera di giornalista. In passato ha militato in band del panorama alternative, metal e punk italiano. Nella Capitale si avvicina al mondo della spiritualità, della tarologia, del trasformismo e dell’esoterismo, temi ricorrenti nei suoi testi, nella sua arte e nella sua estetica. Nel 2017, crea l’alter ego Il Cervello, progetto artistico inizialmente di stampo rap metal, che porta dal vivo anche all’estero, ad Amburgo e Berlino, città in cui ha vissuto dal 2017 al 2019.

Nel 2018 pubblica il suo primo EP, “Spirale”, e nel 2021 l’album “La Crisi”, collaborando con il fumettista Miguel Angel Martin per la copertina e nel brano “Eterni Rivali” con Olly Riva degli Shandon e The Magnetics. Nel 2024 è al lavoro sul nuovo album, di cui “Estranei” è il primo singolo estratto, in cui l’artista mescola il suo passato, presente e futuro musicale su una sola linea retta.