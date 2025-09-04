“ACCADDE OGGI”. Il 4 settembre 1998 1998 – La nascita di Google: l’inizio della rivoluzione digitale

Il 4 settembre 1998 due giovani studenti di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondavano ufficialmente la società Google Inc., destinata a trasformare per sempre il modo di cercare e accedere alle informazioni sul web.

L’idea nacque da un progetto universitario, chiamato inizialmente BackRub, che aveva lo scopo di analizzare i collegamenti ipertestuali tra le pagine online per valutarne la rilevanza. Da questa intuizione prese forma un nuovo motore di ricerca basato su un algoritmo innovativo, il PageRank, capace di restituire risultati più pertinenti rispetto ai concorrenti dell’epoca.

Con pochi mezzi e tanta determinazione, Page e Brin avviarono Google in un garage di Menlo Park, in California, seguendo il modello tipico delle startup della Silicon Valley. La semplicità della grafica e l’efficienza del sistema conquistarono rapidamente milioni di utenti, imponendo Google come punto di riferimento nella navigazione online.

Negli anni successivi, l’azienda ha diversificato e ampliato i suoi servizi: dalla posta elettronica di Gmail a Google Maps, da YouTube (acquisito nel 2006) al sistema operativo Android, fino all’intelligenza artificiale. Oggi Google, parte della holding Alphabet Inc., è una delle più grandi multinazionali al mondo, con miliardi di utenti e un impatto profondo sulla società, sull’economia e sulla comunicazione globale.

La nascita di Google nel 1998 rappresenta dunque una delle pietre miliari della storia contemporanea: da un’idea universitaria a un impero tecnologico che continua a plasmare il nostro presente e il nostro futuro.