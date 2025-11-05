“ACCADDE OGGI” 5 novembre 1895, Röntgen scopre i raggi X: nasce la rivoluzione dell’immagine medica

WÜRZBURG (GERMANIA) – È il 5 novembre 1895 quando il fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen, professore all’Università di Würzburg, compie una delle scoperte più straordinarie della storia della scienza: quella dei raggi X.

Un evento che, nato quasi per caso in un laboratorio, aprì un’epoca completamente nuova nella diagnostica medica e nella fisica moderna.

Durante un esperimento sui tubi catodici, Röntgen osservò un fenomeno inspiegabile: una lastra posta nelle vicinanze cominciava a illuminarsi debolmente, pur non essendo colpita da luce visibile.

Capì di trovarsi davanti a un tipo di radiazione sconosciuta, capace di attraversare i corpi opachi e imprimersi su pellicola fotografica, mostrando la struttura interna degli oggetti e del corpo umano.

Pochi giorni dopo, il fisico realizzò la prima radiografia della storia, immortalando la mano della moglie Bertha, nella quale si distinguevano chiaramente ossa e anello nuziale.

Era la dimostrazione che l’uomo poteva finalmente “vedere l’invisibile”.

La scoperta dei raggi X ebbe un impatto immediato e rivoluzionario: trasformò la medicina, la diagnostica e la ricerca scientifica, aprendo la strada alla radiologia, alla fisica atomica e a una nuova comprensione della materia.

Per il suo contributo, Wilhelm Röntgen ricevette nel 1901 il primo Premio Nobel per la Fisica, divenendo simbolo della curiosità e del rigore che muovono la conoscenza.

Oggi, a più di un secolo di distanza, il 5 novembre 1895 resta una pietra miliare della storia umana: il giorno in cui un lampo di luce invisibile permise all’umanità di guardare dentro sé stessa — letteralmente.