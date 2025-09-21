“ACCADDE OGGI”. 21 settembre 1964 – Malta conquista l’indipendenza dal Regno Unito

Il 21 settembre 1964 segna una data fondamentale nella storia di Malta: in questo giorno l’arcipelago ottenne ufficialmente l’indipendenza dal Regno Unito, ponendo fine a più di 160 anni di dominio britannico.

La decisione arrivò dopo un lungo processo politico e diplomatico, che vide i maltesi rivendicare il diritto a un’autonomia piena, in un’epoca in cui il vento della decolonizzazione stava soffiando con forza in tutto il mondo. L’atto di indipendenza fu sancito da una nuova Costituzione, approvata con il sostegno del parlamento locale e del governo britannico.

Il contesto storico

Malta, per la sua posizione strategica nel Mediterraneo, era stata per secoli contesa da varie potenze. Dopo essere stata governata dai Cavalieri di San Giovanni e poi occupata dai francesi, dal 1800 entrò nell’orbita britannica, diventando un presidio navale di importanza decisiva. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’isola fu teatro di aspri bombardamenti ma resistette con coraggio, guadagnandosi la Croce di Giorgio conferita da Re Giorgio VI.

La nascita di una nuova nazione

Con la proclamazione del 21 settembre 1964, Malta divenne un regno indipendente all’interno del Commonwealth, mantenendo come capo di Stato la regina Elisabetta II, rappresentata da un governatore generale. Il primo ministro della nuova Malta indipendente fu George Borg Olivier, leader del Partito Nazionalista, che aveva guidato i negoziati con Londra.

La festa nazionale che ancora oggi si celebra il 21 settembre è conosciuta come Independence Day (Jum l-Indipendenza) e rappresenta uno dei momenti più solenni dell’identità maltese.

Gli sviluppi successivi

Dopo l’indipendenza, Malta ha continuato il suo cammino verso una piena sovranità:

Nel 1974 si proclamò Repubblica , con presidente Anthony Mamo come capo di Stato.

Nel 1979 si concluse la presenza militare britannica.

Nel 2004 entrò nell’Unione Europea, rafforzando la sua collocazione europea e mediterranea.

Significato storico

L’indipendenza di Malta rappresenta non solo la fine di un’epoca coloniale, ma anche l’inizio di un percorso di autodeterminazione che ha trasformato l’arcipelago in una nazione moderna, saldamente ancorata ai valori democratici e all’integrazione internazionale.

Il 21 settembre 1964 resta dunque una data cardine, che ancora oggi unisce i maltesi nel ricordo della loro conquista di libertà e dignità nazionale.