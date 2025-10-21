“ACCADDE OGGI”. 21 ottobre 1879: Edison illumina il mondo con la sua lampada elettrica

MENLO PARK (USA) – Il 21 ottobre 1879 segna una delle date più luminose della storia dell’umanità: Thomas Alva Edison deposita il brevetto della lampada elettrica a incandescenza funzionante, aprendo la strada a una rivoluzione che avrebbe cambiato per sempre la vita quotidiana dell’uomo.

Nel suo laboratorio di Menlo Park, nel New Jersey, Edison e il suo team di ricercatori lavoravano da anni per rendere possibile ciò che fino ad allora era solo un sogno: trasformare l’elettricità in una fonte di illuminazione stabile, sicura e duratura.

Dopo centinaia di tentativi falliti, il 21 ottobre 1879 Edison riuscì a far brillare una lampadina per oltre 13 ore e mezza consecutive, utilizzando un filamento di cotone carbonizzato sigillato in un bulbo di vetro in cui era stato creato il vuoto.

Una rivoluzione domestica e industriale

Quella scoperta non fu solo un passo avanti nella tecnologia, ma un punto di svolta nella storia moderna.

Fino a quel momento, le città erano illuminate da lampade a gas o a olio, costose e pericolose. Con la lampadina elettrica, Edison rese possibile l’illuminazione diffusa e accessibile, dando avvio alla nascita delle centrali elettriche e a un nuovo modello di sviluppo industriale e urbano.

Pochi anni dopo, nel 1882, lo stesso Edison inaugurò la prima centrale elettrica del mondo, a Pearl Street, New York, alimentando le lampade di un intero quartiere: un evento che segnò l’inizio dell’era dell’elettricità.

Genio, metodo e visione

Edison, nato nell’Ohio nel 1847, non fu solo un inventore ma anche un imprenditore visionario. Con oltre 1.000 brevetti registrati nel corso della sua vita, è considerato uno dei simboli dell’ingegno americano.

La sua filosofia di lavoro si riassume in una celebre frase:

“Il genio è per l’1% ispirazione e per il 99% traspirazione.”

Il successo della lampadina non fu frutto di un’intuizione isolata, ma di un metodo di ricerca sistematico, fondato sull’esperimento, sulla collaborazione e sulla perseveranza.

L’eredità di una luce eterna

A distanza di quasi un secolo e mezzo, l’invenzione di Edison resta una pietra miliare nella storia della scienza e della civiltà.

La luce elettrica ha cambiato il modo di vivere, lavorare e pensare: ha esteso la giornata, reso più sicuri gli ambienti, favorito lo sviluppo industriale e migliorato la qualità della vita in tutto il mondo.

Il 21 ottobre 1879 è dunque molto più di una data: è il giorno in cui l’uomo portò la luce nelle case e nelle strade, inaugurando l’era moderna dell’elettricità.