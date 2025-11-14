“ACCADDE OGGI”. 14 novembre: il lancio di Apollo 12 e altri eventi che hanno segnato la storia

Il 14 novembre è una data ricca di avvenimenti che hanno lasciato un segno nella storia mondiale. Tra questi, spicca il lancio della missione Apollo 12, la seconda spedizione con equipaggio sulla superficie lunare, avvenuta nel 1969. Ma non solo: in questa giornata, in anni diversi, si verificarono anche altri fatti destinati a entrare nell’immaginario collettivo.

1969 – Apollo 12 decolla verso la Luna

Il 14 novembre 1969, alle ore 16:22 GMT, la NASA lanciò dal Kennedy Space Center la missione Apollo 12, la seconda destinata a portare esseri umani sulla Luna dopo il successo di Apollo 11. A bordo del Saturn V viaggiavano Charles “Pete” Conrad, Richard F. Gordon e Alan L. Bean.

Nonostante un’imponente tempesta elettrica colpì il razzo pochi secondi dopo il decollo, l’equipaggio riuscì a proseguire la missione, che si concluse con un allunaggio di precisione nell’Oceano delle Tempeste. Apollo 12 consolidò la presenza statunitense nel programma lunare e rappresentò un passo fondamentale nella storia dell’esplorazione spaziale.

1889 – Nellie Bly parte per il giro del mondo in 72 giorni

In questa stessa data, 80 anni prima, la giornalista americana Nellie Bly lasciava New York per un’impresa senza precedenti: compiere il giro del mondo ispirandosi al romanzo Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. La Bly riuscì nell’impresa in soli 72 giorni, stabilendo un record mondiale e diventando una figura rivoluzionaria nel giornalismo investigativo.

1940 – Il bombardamento di Coventry

Il 14 novembre 1940 è ricordato anche per uno degli attacchi aerei più devastanti della Seconda guerra mondiale. La Luftwaffe tedesca colpì la città britannica di Coventry con un raid massiccio, noto come Coventry Blitz, che distrusse il centro storico, la cattedrale e causò centinaia di vittime. L’evento segnò profondamente la popolazione britannica e rappresentò una delle più drammatiche notti del conflitto.