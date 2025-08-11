“ACCADDE OGGI”. 12 agosto 1981: IBM presenta il primo personal computer e cambia la storia dell’informatica

Il 12 agosto 1981 segna una data cruciale nella storia della tecnologia: IBM, colosso statunitense dell’informatica, presenta ufficialmente l’IBM 5150, il suo primo personal computer. L’evento non solo rivoluziona il mercato, ma dà il via a quella che oggi conosciamo come l’era del PC moderno.

Un computer per tutti

Fino a quel momento, i computer erano perlopiù strumenti costosi e ingombranti, destinati a grandi aziende, centri di ricerca o enti governativi. Con il modello 5150, IBM punta a un pubblico più vasto: uffici, piccole imprese e, soprattutto, utenti privati. Il concetto di “personal” computer comincia a entrare nel linguaggio comune.

Caratteristiche tecniche

Il nuovo PC era dotato di un processore Intel 8088 a 4,77 MHz, fino a 256 KB di memoria RAM (espandibile), monitor monocromatico o a colori, e funzionava con il sistema operativo PC-DOS, sviluppato da Microsoft. Il prezzo di partenza era di circa 1.565 dollari (equivalenti oggi a oltre 5.000 dollari).

Un modello destinato a diventare lo standard

La strategia di IBM fu innovativa: utilizzò componenti “off the shelf” (di largo consumo) e rese pubbliche le specifiche tecniche, permettendo a produttori terzi di creare compatibili IBM. Questa scelta favorì la nascita di un intero ecosistema di software e hardware, consolidando il formato PC come standard mondiale.

L’impatto culturale ed economico

Il lancio dell’IBM 5150 non fu solo un successo commerciale: cambiò il modo di lavorare, comunicare e perfino di intrattenersi. In pochi anni, il personal computer passò da strumento per pochi a elemento centrale nella vita quotidiana, aprendo la strada a Internet, alla grafica digitale e a una nuova economia globale.

Oggi, a oltre quarant’anni di distanza, il 12 agosto 1981 è ricordato come la nascita ufficiale dell’era del personal computer, un momento in cui la tecnologia iniziò davvero a entrare nelle case e negli uffici di tutto il mondo.