A Villa Domi serata dedicata “Alla giornata contro la violenza sulle Donne”

Si è svolta nella splendida cornice di Villa Domi una serata dedicata “Alla giornata contro la violenza sulle Donne” del 25 novembre. L’ evento è stato presentato ed organizzato dall’ Associazione Angeli della Musica accreditata nel panorama napoletano per gli eventi a scopo benefico.

Il Presidente dell’associazione Giuseppe Gambi, ha voluto fortemente dare vita a questa iniziativa per celebrare la forza e la bellezza delle donne.

La serata è si aperta con un drink di benvenuto e assaggi di prodotti tipici napoletani della gastronomia Orneta.

A presentare magistralmente, la Presentatrice Antonella De Novellis. Numerose sono state le richieste di partecipazione da parte di amici ma anche di altre associazioni come l’associazione donne Onlus di Patrizia Gargiulo. È in programmazione il prossimo calendario per le donne nel sociale.

La serata ha aperto le danze con il brano La Donna è mobile cantato dal tenore Giuseppe Gambi, di seguito molti ospiti si sono susseguiti, tra i quali la bellissima voce del cantante Genny Nugnes che ha interpretato le canzoni del famoso Fred Bongusto, il mago Ervin che ha incantato con la sua magia e l’ attrice cantante Barbara Lombardi

Anche la moda ha voluto dare il suo contributo con un defilé del brand Psico Paris con la nuova collezione dell’ imprenditrice Titti Petrucci. Molto apprezzata dal pubblico la canzone Il tuo giorno migliore scritta da Gambi per celebrare la forza delle donne.

Special Guest dell’ evento Antonio Cerrone un’ eccellenza nel mondo dei massaggi, che ha dato dimostrazione di questa meravigliosa arte, accompagnato dalla voce di Gambi con la modella Anna Luppolo. Un momento di premiazione per l’attrice cantante Loredana Gallo e l’Hair Stylist Claudio De Martino. Presente anche lo scrittore Roberto Della Ragione con il suo libro dedicato al mondo femminile.

Un grazie alla farmacia Zagaria di Teverola. Il finale dell’iniziativa è stato dedicato al grande Diego Armando Maradona. Maradona omaggiato anche nella giornata di oggi dal tenore che ha voluto ricordarlo intonando Caruso sotto la statua inaugurata di fronte allo stadio che porta il nome del calciatore scomparso un anno fa. Presenti televisioni nazionali ed uffici stampa.

La serata si è conclusa con il taglio della torta insieme al patron di Villa Domi, Domenico Contessa. Le foto evento a cura di Umberto Raia. Un ringraziamento anche alla Social Future Project per la collaborazione evento da Roma. In programmazione per il prossimo anno un grande evento per la giornata dell’ 8 marzo 2022.

adsense – Responsive – Post Articolo