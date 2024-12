A.S.D. Città di Cicciano organizza il 1° Memorial Stefano Montuori

Dal 2 al 6 dicembre 2024, con il patrocinio del Comune di Cicciano e il supporto della Federazione Italiana Bocce (FIB), si sta svolgendo il 1° Memorial Stefano Montuori, un evento dedicato alla memoria di Stefano Montuori, figura molto amata nel mondo delle bocce. L’iniziativa, fortemente voluta dalla famiglia Montuori, vuole celebrare la passione di Stefano per questo sport, che continuerà a vivere grazie a manifestazioni come questa.

La competizione ha luogo presso le strutture locali e si articolerà come gara regionale (TAB.A) per coppie, con la partecipazione di 64 formazioni suddivise in categorie A, B, C e D. Un’attenzione particolare sarà rivolta alla qualità degli atleti, tra cui spiccano nomi di calibro nazionale come Massimo Corrado, Alessandro Fasulo e i fratelli Pappacena, oltre a numerosi altri campioni.

La fase finale, attesissima, si svolgerà venerdì 6 dicembre alle ore 18:30, momento in cui i migliori giocatori si sfideranno per aggiudicarsi i premi in palio.

Premi e Riconoscimenti

•Ai giocatori:

•1° classificato: Trofeo + 200 €

•2° classificato: Trofeo + 100 €

•3° classificato: Trofeo + 50 €

•4° classificato: Trofeo + 50 €

•Saranno inoltre distribuiti premi sorpresa.

•Alle società:

•Le prime quattro squadre classificate riceveranno una coppa.

La manifestazione sarà diretta da Antonio Carbone, con nulla osta della FIB Campania, e si svolgerà nel rispetto dei regolamenti federali.

Un evento speciale per il territorio

Il Memorial Stefano Montuori non è solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione per unire la comunità e onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nello sport delle bocce. L’evento gode del supporto di sponsor locali, come Officina Acierno, e vede il coinvolgimento attivo della delegazione provinciale di Napoli.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati, che potranno vivere giorni di grande sport e condividere l’emozione di questa importante celebrazione.