A Mugnano del Cardinale arriva l’Halloween Lab Party: un pomeriggio da brivido per grandi e piccoli

Sta per arrivare la festa più paurosamente divertente dell’anno! Il 31 ottobre, in occasione di Halloween, l’associazione Lo Scarabocchio di Roberta Fiorellisi organizza un evento speciale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie: l’Halloween Lab Party, ospitato presso La Braceria I 5 Sensi di Mugnano del Cardinale (AV).

Sarà un pomeriggio di allegria e fantasia, con musica, laboratori creativi, truccabimbi e momenti di gioco, pensati per far vivere ai bambini la magia di Halloween in un’atmosfera spensierata e colorata.

I piccoli partecipanti potranno dare libero sfogo alla creatività con laboratori manuali e make-up a tema, trasformandosi in streghette, vampiri e fantasmini.

Non mancherà la musica, per ballare e divertirsi insieme.

 Prevista anche una golosa merenda per i bambini e un aperitivo per le mamme, per rendere la festa ancora più conviviale.

Per garantire la migliore organizzazione, i partecipanti saranno suddivisi in gruppi, così da permettere a tutti di vivere un’esperienza coinvolgente e sicura.

 Il costo dell’ingresso è di 10 euro per bambino o 14 euro per genitore e bambino.

I posti sono limitati, quindi è consigliata la prenotazione al numero 334 7910260.

L’Halloween Lab Party si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutte le famiglie che vogliono trascorrere un pomeriggio tra divertimento, creatività e magia.

Non resta che indossare la maschera più spaventosa e lasciarsi travolgere dalla festa!