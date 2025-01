Tragico incidente: perde il controllo della moto e viene travolta, muore una donna di 34 anni

Una tragedia si è consumata ieri sera a Giugliano in Campania, lungo la strada statale 7 quater. Una donna di 34 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente che si è verificato tra le uscite di Lago Patria e Varcaturo, in direzione Pozzuoli.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30. Per cause ancora in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo della propria moto, finendo rovinosamente sull’asfalto. Subito dopo, un veicolo in transito l’ha travolta.

Il conducente dell’auto coinvolta si è immediatamente fermato per prestare soccorso, ma nonostante l’intervento dei soccorritori e il trasporto d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli, la donna non ce l’ha fatta. È deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso a causa delle gravi ferite riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata sequestrata e verrà sottoposta ad autopsia per ulteriori accertamenti.

La comunità locale è sconvolta dall’accaduto, e sono in corso verifiche per chiarire le circostanze che hanno portato a questa terribile tragedia.