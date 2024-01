Tragedia al Capodanno: Afragola piange la perdita di Concetta Russo, colpita da un colpo d’arma da fuoco

Il Capodanno a Afragola, nel Napoletano, si è trasformato in una tragedia dolorosa con la morte di Concetta Russo, una donna di 45 anni colpita da un colpo d’arma da fuoco alla testa mentre festeggiava in casa con i suoi cari. Nata a Napoli, Concetta aveva trascorso la serata in compagnia dei parenti, ma la gioia della festa è stata improvvisamente spezzata dall’orrore di un evento drammatico.

La dinamica di questa tragica vicenda è al centro di intense indagini condotte dai carabinieri di Afragola e dal Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Il dolore per la perdita di Concetta è palpabile nella comunità, e la necessità di comprendere appieno cosa sia accaduto è prioritaria per tutti coloro che erano presenti quella notte.

Concetta Russo è giunta in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli con un mezzo di soccorso del 118, intorno all’una della scorsa notte. Le sue condizioni, purtroppo, sono apparse subito molto gravi, e nonostante gli sforzi del personale medico, la donna ha perso la vita. La notizia ha scosso la comunità, lasciando un vuoto incolmabile tra coloro che conoscevano e amavano Concetta.

Le indagini in corso mirano a ricostruire l’esatta dinamica di questo tragico episodio, cercando risposte che possano portare a una chiara comprensione di quanto accaduto. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità è fondamentale per fare luce su questa tragedia e per garantire che giustizia sia fatta.

In un altro incidente correlato al Capodanno, un’altra donna è rimasta ferita da un proiettile vagante a Forcella, ma fortunatamente le sue condizioni non sono considerate pericolose per la vita. Questo evento aggiuntivo ha sollevato ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza durante le festività, spingendo le autorità a rafforzare le misure di controllo e vigilanza.

La comunità di Afragola si stringe attorno al dolore della famiglia Russo, offrendo solidarietà e supporto in questo momento difficile. La speranza è che l’inchiesta possa fare chiarezza sulla tragedia, offrendo risposte e una sorta di conforto a coloro che sono stati colpiti da questa dolorosa perdita.