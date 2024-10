Tragedia a San Giuseppe Vesuviano: bambina di 5 anni perde la vita in un incidente stradale

Dramma nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2024: una bambina di soli cinque anni è deceduta in seguito a un grave incidente stradale avvenuto in via Armando Diaz. Il tragico evento ha coinvolto due automobili, la cui collisione è stata così violenta da risultare fatale per la piccola.

La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul luogo sono intervenuti gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, i quali stanno esaminando la scena per comprendere le circostanze che hanno portato alla collisione. Secondo le prime informazioni, entrambe le vetture coinvolte avrebbero riportato ingenti danni. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali riprese di telecamere di sorveglianza presenti nella zona per stabilire con esattezza la sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

La notizia della scomparsa della bambina ha profondamente scosso la comunità di San Giuseppe Vesuviano, che si stringe intorno alla famiglia della vittima in un momento di dolore insostenibile.