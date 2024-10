AVELLA. Alessia Pedalino: laurea in Lingue e Culture Comparate all’Università di Napoli “L’Orientale”.

Grande soddisfazione per Alessia Pedalino, giovane studentessa di Avella, che questa mattina, 30 ottobre, ha raggiunto un importante traguardo, laureandosi in Lingue e Culture Comparate presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. La sua tesi, incentrata sulla letteratura polacca, ha coronato un percorso di studi appassionato e dedicato allo studio delle lingue e delle culture straniere.

Per Alessia, questo giorno rappresenta non solo la conclusione di anni di impegno e dedizione, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo ricco di promesse e possibilità. Al suo fianco, in questa giornata speciale, i genitori, Sofia e Domenico, che hanno voluto esprimere il loro affetto e il loro orgoglio per il risultato raggiunto dalla figlia. “Ad maiora semper, dottoressa Alessia!” è il loro augurio, accompagnato dal desiderio di un futuro pieno di successi e soddisfazioni.

La redazione di Binews si unisce ai festeggiamenti, congratulandosi con Alessia per il traguardo raggiunto e augurandole ogni bene per i passi futuri. Con la sua laurea in Lingue e Culture Comparate, Alessia è pronta a esplorare nuove sfide, portando con sé la passione per le lingue e la cultura che l’ha guidata fin qui.