Taurano, il gruppo “Insieme per continuare” attacca l’amministrazione: “Servizi potenziati? Analisi costi-benefici disastrosa”

Duro comunicato del gruppo civico: “Gestione inefficiente delle risorse, spazi comunali sotto sequestro e decisioni amministrative inadeguate”.

TAURANO (AV) — Il gruppo consiliare di opposizione “Insieme per continuare” torna a puntare il dito contro la maggioranza comunale, denunciando — in un comunicato diffuso nelle ultime ore — una gestione poco oculata delle risorse pubbliche e criticità nell’amministrazione dei servizi comunali, in particolare quelli legati alla raccolta differenziata.

Secondo quanto riportato dal gruppo, l’aumento dei costi relativi al servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani avrebbe portato a una situazione di inefficienza, culminata nel sequestro giudiziario di alcune aree comunali utilizzate dalla nuova società incaricata della gestione dei rifiuti.

Aree sotto sequestro

Le aree interessate — si legge nella nota — sarebbero situate nell’area PIP e nelle adiacenze del cimitero comunale, ritenute non idonee all’uso disposto e pertanto messe sotto sequestro dalle autorità competenti.

Il gruppo di opposizione definisce l’episodio come “l’ennesima prova dell’improvvisazione amministrativa” e dell’“inconsistenza gestionale” della maggioranza.

Le critiche dell’opposizione

Nel documento, “Insieme per continuare” elenca una serie di problematiche già evidenziate in passato:

difficoltà nella gestione del bilancio comunale ;

scarsa trasparenza nell’accesso alla documentazione amministrativa;

presunti favoritismi nella gestione di appalti e affidamenti ;

scarsa attenzione verso i cittadini in condizioni di fragilità;

carenza di idee e progettualità concrete.

Il gruppo denuncia inoltre una “gestione superficiale e propagandistica” dell’attività politica, con iniziative definite “di facciata” e incapaci di rispondere ai bisogni reali della comunità.

“Un’amministrazione che non cresce”

“L’efficienza amministrativa — si legge nel comunicato — non si misura con la quantità di proclami, ma con la qualità dei risultati. E i fatti dimostrano che la gestione attuale è tutt’altro che efficiente”.

Il gruppo richiama anche altri episodi che, a suo dire, avrebbero segnato negativamente l’attuale consiliatura: “difficoltà nella gestione della fascia tricolore, decisioni contraddittorie, e un clima politico caratterizzato più dalle sceneggiate pubbliche che dalla concretezza amministrativa”.

L’appello finale

In chiusura, “Insieme per continuare” lancia un appello alla responsabilità e alla trasparenza: