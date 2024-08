Scoperto e Sequestrato Carico di Cocaina sull’A16: Due Arresti

Nei pressi di Grottaminarda, lungo l’autostrada A16, i militari della Compagnia di Ariano Irpino della Guardia di Finanza, sotto la direzione del capitano Annalisa Di Blasi, hanno arrestato due uomini residenti in provincia di Napoli, trovati in possesso di venti chilogrammi di cocaina.

L’operazione si è svolta dopo il fermo di due autovetture condotte dai sospetti. L’interrogazione alla banca dati ha rivelato che entrambi avevano precedenti penali, spingendo gli agenti a eseguire una perquisizione approfondita dei veicoli. Durante l’ispezione, sono stati rinvenuti e sequestrati diciotto panetti di cocaina, divisi in due gruppi di nove panetti ciascuno, per un totale di oltre dieci chili di droga per veicolo.

Il valore stimato della sostanza sequestrata supera i due milioni di euro sul mercato. I due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e sono stati associati al carcere di Ariano Irpino, dove rimarranno a disposizione dell’autorità giudiziaria.