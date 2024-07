Scomparsa del Direttore Giordano: Il Cordoglio dell’ASL di Avellino

L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, sotto la direzione di Mario Nicola Vittorio Ferrante, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dott. Luigi Giordano. Giordano, già Direttore Generale dell’ASL AV 1 di Ariano Irpino e dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino, è stato un professionista di grandi doti manageriali e umane.

Durante il suo mandato, guidò l’Azienda Sanitaria Locale AV 1 di Ariano in un periodo cruciale per la sanità irpina, prima dell’unificazione delle ASL. La Direzione Generale si unisce al dolore dei familiari per questa triste perdita.