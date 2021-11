SANT’ANASTASIA: Tenta di entrare in un appartamento ma viene sorpreso dai proprietari. Uno di questi viene accoltellato. Carabinieri arrestano 43enne

I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia hanno arrestato per tentata rapina impropria aggravata, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi Felice Pignatiello, 43enne del posto già notn alle ffoo. I due proprietari di un’abitazione in Via Zazzera lo hanno sorpreso mentre tentava di forzare la loro porta di ingresso. Hanno provato a fermarlo ma Pignatiello ha estratto un pugnale e per guadagnarsi una fuga sicura ha colpito uno dei due con una coltellata. Fortuna ha voluto che il fendente non fosse mortale ma solo superficiale. L’inseguimento è, infatti, continuato nonostante la ferita. I due non hanno mai perso di vista il 43enne che ha visto la speranza di farla franca svanire quando una pattuglia dei Carabinieri li ha bloccato il passo. In manette è stato tradotto in carcere ed è ora in attesa di giudizio.

Il ferito è stato trasportato all’Ospedale del Mare dove si è sottoposto ad accertamenti.

