QUALIANO: evade dai domiciliari per tentare di uccidere la ex. 29enne arrestato dai Carabinieri

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per evasione e tentato omicidio un 29enne di Calvizzano, ai domiciliari.

Grazie alla testimonianza della vittima e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i militari hanno identificato la mano che avrebbe colpito la 35enne nel parco Cerqua.

Si tratterebbe dell’ex compagno, già denunciato in passato dalla vittima per maltrattamenti e poi sottoposto ai domiciliari con braccialetto.

Il 29enne è stato catturato ed è ora in carcere.