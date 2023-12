POMIGLIANO. Controlli movida, i Carabinieri denunciano un 15 enne

Questa notte a Pomigliano d’Arco i carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio a largo raggio, hanno denunciato un 15enne incensurato per porto illegale di strumenti atti ad offendere. I militari stanno percorrendo piazza Giovanni Leone quando notano un gruppo di ragazzini. Alla vista dei militari il 15enne nascondeva in tasca un qualcosa. Tanto basta ai carabinieri per intervenire. Perquisito, il giovane viene trovato in possesso di un coltello a farfalla lungo 25 centimetri. L’arma è stata sequestrata mentre il minore è stato affidato ai genitori.