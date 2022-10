NAPOLI. Vomero: tentano di rubare la benzina da una moto, denunciati.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Domenico hanno visto armeggiare vicino ad uno scooter un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi a bordo di un’auto insieme ad una donna.

I poliziotti li hanno bloccati ed hanno accertato che l’uomo aveva staccato il tappo della benzina dal ciclomotore nel tentativo di rubarne la benzina; inoltre, hanno verificato che l’auto su cui viaggiavano era stata rubata a settembre dello scorso anno.

Due giuglianesi di 31 e 21 anni con precedenti di polizia sono stati denunciati per tentato furto e ricettazione.