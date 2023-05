NAPOLI. Vasto: tenta un furto. Denunciato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Casanova per una segnalazione di furto su un’autovettura.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che stava tranciando con una tenaglia diversi cavi nel vano motore di un’autovettura ed hanno visto, nei pressi del veicolo, alcuni cavi del motore, due cacciaviti ed un coltello; pertanto gli operatori lo hanno bloccato e, dopo averlo identificato per un 32enne ucraino, lo hanno denunciato per tentato furto.