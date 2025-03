NAPOLI. Tragedia in gita scolastica: studentessa di 17 anni muore sul traghetto per Palermo

Una tragica vicenda ha colpito una gita scolastica dell’istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto. Una studentessa di 17 anni è deceduta mentre si trovava a bordo del traghetto che da Napoli avrebbe dovuto portare la sua classe, la quarta di indirizzo informatico, a Palermo.

Secondo le prime informazioni, la giovane avrebbe accusato un malore durante la notte, accasciandosi a terra una volta rientrata nella cabina. I suoi compagni hanno immediatamente lanciato l’allarme, ma i soccorsi, nonostante i tempestivi interventi, si sono rivelati vani.

Il traghetto è stato raggiunto al largo della costa di Napoli da una motovedetta della Guardia Costiera e da personale del 118, che ha inviato a bordo anche un medico. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile e la giovane è deceduta poco dopo. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale per gli accertamenti del caso, in attesa dell’esame autoptico che chiarirà le cause del decesso.

A seguito della tragedia, la gita è stata annullata e gli studenti faranno ritorno a casa non appena sarà possibile organizzare il rientro da Palermo.