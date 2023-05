NAPOLI. Secondigliano: arrestato un rapinatore.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in prolungamento Traversa Maglione per una segnalazione di una rapina presso la chiesa di Santa Maria della Natività.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga in direzione di via Ziviello ma lo hanno bloccato e trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 cm; in quel momento, gli agenti sono stati avvicinati da un accolito della Chiesa il quale ha raccontato che, mentre si trovava nella sacrestia, gli si era avvicinato l’uomo che, dopo averlo minacciato ed aggredito fisicamente, gli aveva sottratto 15 euro.

V.S., 65enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina e lesioni personali nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.