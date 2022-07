NAPOLI. Porta Nolana: rapinano un uomo. Arrestati.

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Arnaldo Lucci hanno visto due uomini che, con la minaccia di un taglierino, hanno sottratto il portafogli ad una persona per poi darsi immediatamente alla fuga.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovandoli in possesso del portafogli asportato poco prima e di un taglierino.

H.F. e K.K, di 46 e 36anni, entrambi algerini con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina aggravata; infine, il portafogli è stato restituito alla vittima.

