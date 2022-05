NAPOLI. Porta Capuana: ruba un cellulare. Arrestato.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza San Francesco a Capuana per la segnalazione di un furto con strappo.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato alcune persone che avevano circondato un uomo indicato quale autore di uno “scippo” ai danni di una turista.

In quei frangenti, gli operatori sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, mentre stava transitando nella medesima piazza era stata avvicinata dal malvivente che le aveva strappato il telefono dalle mani per poi darsi alla fuga fino a quando, con non poche difficoltà, era stato fermato da un passante.

Gli operatori hanno bloccato l’uomo identificandolo per T.S., 23enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, e lo hanno arrestato per rapina impropria nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

