NAPOLI. Porta Capuana: aggredisce un uomo in strada e gli agenti intervenuti. La Polizia di Stato trae in arresto un 30enne.

Nella scorsa notte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un uomo che stava aggredendo una persona e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato; inoltre, gli operatori hanno accertato che, poco prima, l’aggressore aveva tentato di sottrarre il telefono cellulare alla vittima che, accortosi delle intenzioni del prevenuto, aveva tentato di difendersi. Pertanto, un 30enne nigeriano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per tentata rapina, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.