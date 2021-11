NAPOLI. Piazza Garibaldi: ruba in un negozio di abbigliamento, denunciato.

eri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento nella galleria commerciale di piazza Garibaldi per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal titolare dell’esercizio commerciale il quale ha raccontato che, poco prima, l’addetto alla sicurezza aveva seguito e fermato un uomo che, indossando un giubbotto da cui aveva asportato le placche anti-taccheggio, era uscito rapidamente dal negozio.

L’uomo, J.C., 32enne georgiano irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso del capo asportato del valore di 112 euro e di una tronchese ed è stato denunciato per furto aggravato nonché per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; infine, la refurtiva è stata riconsegnata al titolare dell’attività commerciale.

adsense – Responsive – Post Articolo