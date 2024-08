GROTTAMINARDA. Prosegue la Campagna di Sterilizzazione Gratuita di Cani Padronali

Il Comune di Grottaminarda ricorda che è ancora possibile procedere alla sterilizzazione gratuita dei cani padronali di cittadini residenti nel Comune di Grottaminarda. L’incentivo che ha lo scopo di contrastare il fenomeno del randagismo e promuovere il possesso responsabile, si concretizza mediante la sterilizzazione gratuita presso il centro convenzionato Irvet di Grottaminarda.

La campagna di sterilizzazione è partita lo scorso gennaio e prosegue grazie al finanziamento della Regione Campania.

«Il tema dell’abbandono dei cani in questo periodo estivo è purtroppo di triste attualità – spiega la Consigliera Franca Iacoviello, Delegata alla Tutela degli Animali – L’abbandono dei cani da parte dell’uomo è alla base del fenomeno del randagismo e la campagna di sterilizzazione gratuita agisce anche in questa direzione e si integra con le altre in essere che puntano a favorire il benessere animale, la convivenza tra uomo e animale e contrastare quindi il fenomeno del randagismo».