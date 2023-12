NAPOLI. Fuorigrotta: la Polizia di Stato denuncia un napoletano di 51 anni per simulazione di reato.

Lo scorso 9 novembre, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, durante un servizio di vigilanza stradale sulla Tangenziale di Napoli, aveva notato un motociclo Piaggio Vespa adagiato al guard-rail, in posizione contraria al regolare senso di marcia e visibilmente incidentato nella parte anteriore. Dagli accertamenti esperiti, attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza della società Tangenziale di Napoli S.p.A., era stato accertato che poche ore prima il conducente del motoveicolo, a seguito di un sinistro stradale autonomo, si era allontanato a piedi verso lo svincolo di uscita di Via Campana.

Inoltre, in seguito ad ulteriori accertamenti, era emerso che il veicolo era stato presumibilmente oggetto di rapina oralmente denunciata dal proprietario al 112; quest’ultimo, durante la telefonata, aveva raccontato di essere stato affiancato da uno scooter con a bordo due persone che gli avevano provocato una caduta dal veicolo al fine di sottrarlo e darsi repentinamente alla fuga.

Successivamente, gli investigatori della Polizia di Stato si erano messi in contatto con il denunciante ed avevano appreso che lo stesso, a seguito della “rapina”, si era recato presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Per tali motivi, i poliziotti avevano acquisito dal nosocomio in argomento la documentazione sanitaria rilasciata e le immagini riprese dalle telecamere della Tangenziale per la ricostruzione di quanto denunciato.

Il proprietario del motociclo, una volta accompagnato presso gli uffici della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, era stato escusso in merito ai fatti ma l’uomo, alle domande dei poliziotti, aveva reso dichiarazioni contraddittorie per poi confermare di aver avuto l’incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli e di aver denunciato il falso.

Pertanto l’uomo, un 51anne napoletano, è stato denunciato in data odierna per simulazione di reato.