NAPOLI. Corso Umberto I: rapina due giovani. La Polizia di Stato trae in arresto un 21enne tunisino.

Nella decorsa notte, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno notato due giovani che chiedevano aiuto mentre stavano rincorrendo tre soggetti.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato, non senza difficoltà, uno dei fuggitivi accertando che lo stesso, poco prima, insieme ai complici, si era avvicinato ai ragazzi e, dopo averli minacciati con un coltello, si era impossessato di un cellulare e di un borsello.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 21enne tunisino con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale.