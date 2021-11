NAPOLI. Corso Garibaldi: non si fermano all’alt. Denunciati.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Milano hanno notato due persone a bordo di un’auto e il conducente, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un breve inseguimento terminato in corso Garibaldi dove gli occupanti sono stati raggiunti e bloccati; inoltre, gli operatori hanno accertato che l’auto era stata rubata lo scorso 11 novembre ad Angri.

D.B., 24enne gambiano irregolare sul territorio nazionale con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione e gli sono state contestate 2 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita e per non essersi fermato all’alt, mentre il passeggero N.K.O., 37enne nigeriano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione.

Infine, il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

