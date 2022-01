NAPOLI. Controlli “movida” a Chiaia, Vomero e Quartieri Spagnoli.

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, i poliziotti dei Commissariati San Ferdinando, Vomero e Montecalvario, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli nel quartiere Chiaia, Vomero, in via Toledo e nei Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 344 persone, di cui 29 con precedenti di polizia.

Gli operatori hanno controllato 5 esercizi commerciali sanzionando due bar, entrambi in piazza Trieste e Trento, per non aver verificato che gli avventori fossero in possesso della certificazione verde (c.d. green pass).

Infine, nei Quartieri Spagnoli sono stati rimossi 11 veicoli per sosta vietata.

