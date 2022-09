NAPOLI. Controlli ai Quartieri Spagnoli e in piazza Carità.

Ieri i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato controlli in via Toledo, via Concezione a Montecalvario, vico Noce e piazza Carità.

Nel corso dell’attività sono state identificate 31 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, controllati 26 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo e 5 sottoposti a fermo amministrativo, e contestate 16 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, guida senza casco, guida contromano, divieto di sosta e circolazione di veicolo già sottoposto a sequestro.