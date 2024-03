NAPOLI. Conclusa la Vicenda di Giovanbattista Cutolo: Il Killer 17enne Condannato a 20 Anni

Il Tribunale dei Minorenni di Napoli ha emesso la sentenza per il caso dell’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista di 24 anni ucciso lo scorso 31 agosto a Napoli. Il responsabile, un diciassettenne, è stato condannato a 20 anni di carcere, accogliendo così la richiesta del pubblico ministero.

Il giudice del Tribunale dei Minorenni, Umberto Lucarelli, ha emesso la sentenza dopo aver esaminato attentamente il caso. La richiesta di 20 anni di carcere è stata avanzata dal pm Francesco Regine, e il giudice ha deciso di accoglierla.

In precedenza, l’avvocato dell’imputato aveva chiesto la messa in prova per il diciassettenne, ma la richiesta non è stata accolta dal giudice. Il processo si è concluso con la pronuncia della sentenza, che ha stabilito la pena di 20 anni di carcere per il giovane imputato.

La decisione del Tribunale dei Minorenni rappresenta un passo importante nella conclusione di questa vicenda tragica. Resta ora da vedere come la famiglia della vittima e la comunità reagiranno alla sentenza emessa dal giudice.

L’omicidio di Giovanbattista Cutolo ha scosso la città di Napoli e suscitato grande emotività tra i residenti. La sentenza emessa oggi segna un momento di chiusura per questa dolorosa vicenda, anche se nulla potrà riportare in vita il giovane musicista tragicamente scomparso.